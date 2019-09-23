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Украинка Бондаренко крупно проиграла первый матч после рождения второго ребёнка

Украинка Бондаренко крупно проиграла первый матч после рождения второго ребёнка
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела пробиться во второй круг соревнований категории International в Ташкенте (Узбекистан). В двух партиях она уступила 124-й ракетке из Бельгии Гретье Миннен — 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 1 минута.

На счету Бондаренко ни одной подачи навылет и пять двойных ошибок. Украинка реализовала 1 брейк-пойнт из 9. Её соперница отметилась четырьмя эйсами, тремя ошибками на подаче и пятью брейками.

Этот матч стал первым для бывшей 29-й ракетки мира из Украины более чем за год. Свой последний официальный матч она провела в конце августа 2018 года.

В январе 2019 года стало известно, что Бондаренко ждёт второго ребёнка. Первый ребёнок в семье Катерины и её мужа Дениса родился в 2013 году.

Ташкент. 1-й круг
23 сентября 2019, понедельник. 09:45 МСК
Катерина Бондаренко
Украина
Катерина Бондаренко
К. Бондаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Гретье Миннен
124
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
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