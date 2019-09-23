Украинка Бондаренко крупно проиграла первый матч после рождения второго ребёнка

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела пробиться во второй круг соревнований категории International в Ташкенте (Узбекистан). В двух партиях она уступила 124-й ракетке из Бельгии Гретье Миннен — 2:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 1 минута.

На счету Бондаренко ни одной подачи навылет и пять двойных ошибок. Украинка реализовала 1 брейк-пойнт из 9. Её соперница отметилась четырьмя эйсами, тремя ошибками на подаче и пятью брейками.

Этот матч стал первым для бывшей 29-й ракетки мира из Украины более чем за год. Свой последний официальный матч она провела в конце августа 2018 года.



В январе 2019 года стало известно, что Бондаренко ждёт второго ребёнка. Первый ребёнок в семье Катерины и её мужа Дениса родился в 2013 году.