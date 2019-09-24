Кирьос залпом выпил бутылку пива во время пресс-конференции

Австралийский теннисист Ник Кирьос отметился очередным эпатажным поступком. Во время пресс-конференции выставочного турнира Кубок Лэйвера он, выслушивая вопрос журналиста, достал из под стола бутылку пива и залпом осушил её до дна.

Интересно, что Ник сам опубликовал видео в своём «инстаграме».



Напомним, Кирьос выступал на Кубке Лэйвера в составе Сборной мира, которая до последнего сражалась за победу на турнире. Перед последними двумя матчами они обыгрывали сборную Европы, однако оба они завершились победами не его партнёров.



Сам Кирьос на соревнованиях провёл два матча — в одиночном разряде он уступил Роджеру Федереру (7:6 (7:5), 5:7, 7:10), а в паре с Джеком Соком оказался сильнее Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 10:6.