Россиянка Гаспарян начала защиту титула в Ташкенте с победы над Фёгель

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под вторым номером, в первом круге победила представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 час 9 минут.

Маргарита, являющаяся действующей чемпионкой этого турнира, 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Гаспарян поспорит с Данкой Ковинич из Черногории. Турнир в столице Узбекистана завершится 28 сентября.

В прошлогоднем финале Гаспарян победила соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2 6:1.