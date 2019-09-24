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Россиянка Гаспарян начала защиту титула в Ташкенте с победы над Фёгель

Россиянка Гаспарян начала защиту титула в Ташкенте с победы над Фёгель
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под вторым номером, в первом круге победила представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 час 9 минут.

Маргарита, являющаяся действующей чемпионкой этого турнира, 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Гаспарян поспорит с Данкой Ковинич из Черногории. Турнир в столице Узбекистана завершится 28 сентября.

В прошлогоднем финале Гаспарян победила соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2 6:1.

Ташкент. 1-й круг
24 сентября 2019, вторник. 08:00 МСК
Стефани Фёгель
128
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Маргарита Гаспарян
55
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
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