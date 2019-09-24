Россиянка Гаспарян начала защиту титула в Ташкенте с победы над Фёгель
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под вторым номером, в первом круге победила представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 час 9 минут.
Маргарита, являющаяся действующей чемпионкой этого турнира, 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Гаспарян поспорит с Данкой Ковинич из Черногории. Турнир в столице Узбекистана завершится 28 сентября.
В прошлогоднем финале Гаспарян победила соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2 6:1.
Ташкент. 1-й круг
24 сентября 2019, вторник. 08:00 МСК
128
Стефани Фёгель
С. Фёгель
Окончен
1 : 2
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|3
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|4
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55
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Россиянка Самсонова разгромно проиграла на старте турнира в Ташкенте
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