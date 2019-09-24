Соперницей Кузнецовой в 3-м круге турнира в Ухане будет украинка Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, во втором круге обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Элина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Свитолина поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 2-й круг
24 сентября 2019, вторник. 10:05 МСК
26
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
3
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Кузнецова вышла в третий круг крупного турнира в Ухане
- 24 сентября 2019
-
11:46
-
11:36
-
11:19
-
10:52
-
10:22
-
10:12
-
10:07
-
09:35
-
08:56
-
08:27
-
00:35
-
00:06
- 23 сентября 2019
-
22:00
-
20:46
-
20:12
-
18:48
-
15:28
-
15:22
-
14:20
-
13:25
-
12:17
-
12:05
-
12:03
-
11:30
-
10:54
-
10:50
-
10:21
-
10:04
-
09:59
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
08:39
-
08:31
-
08:26
Партнерский контент