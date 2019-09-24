Соперницей Кузнецовой в 3-м круге турнира в Ухане будет украинка Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, во втором круге обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Элина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Свитолина поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.