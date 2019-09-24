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Соперницей Кузнецовой в 3-м круге турнира в Ухане будет украинка Свитолина

Соперницей Кузнецовой в 3-м круге турнира в Ухане будет украинка Свитолина
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, во втором круге обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Элина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Свитолина поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 2-й круг
24 сентября 2019, вторник. 10:05 МСК
Гарбинье Мугуруса
26
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Элина Свитолина
3
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Кузнецова вышла в третий круг крупного турнира в Ухане
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