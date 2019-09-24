Победы Барти, Плишковой и Свитолиной — в обзоре матчей турнира в Ухане

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в матче второго раунда турнира в Ухане (Китай) нанесла поражение американке Аманде Анисимовой со счётом 6:3, 6:3. За выход в четвертьфинал она теперь поборется с украинкой Даяной Ястремской.
Другая представительница Украины Элина Свитолина, посеянная на турнире под третьим номером, во втором круге обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 7:5, 6:2. Её следующей соперницей станет россиянка Светлана Кузнецова, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Первый номер посева Эшли Барти во втором раунде соревнований смогла сломить сопротивление французской теннисистки Каролин Гарсии — 4:6, 6:4, 6:1. В третьем круге австралийка сыграет с американкой Софьей Кенин, которая была сильнее представительницы Бельгии Элисе Мертенс — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).
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