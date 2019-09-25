Калинская вышла в 1/4 финала в Ташкенте, действующая чемпионка Гаспарян выбыла

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), обыграв представительницу Германии Татьяну Марию, посеянную под шестым номером, со счётом 3:6, 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.



Анна 1 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Калинская поспорит с украинкой Катариной Завацкой.

Действующая чемпионка россиянка Маргарита Гаспарян (2) во втором круге проиграла Данке Ковинич из Черногории со счётом 5:7, 4:6.

Турнир в Ташкенте с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 28 сентября.