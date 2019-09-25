Бушар: я устала проигрывать

Канадская теннисистка Эжени Бушар призналась, что переживает из-за своей серии поражений. Она проиграла в 12 матчах подряд.

«Я с нетерпением жду победы, не буду скрывать. Я устала проигрывать. Тренер сказал, что концовку сезона мы посвятим подготовке к следующему. Я буду принимать участие в турнирах, но также продолжу работу для своей физической формой. Этого мне сейчас не хватает.



Мне нужно усердно трудиться, чтобы совершенствовать свою игру. Я буду готова к следующему сезону. Проигрывать всегда неприятно. Сейчас я работаю над восстановлением своей игры.

У многих игроков случались сложные времена, но потом они триумфально возвращались. Некоторые теннисисты, добившегося больше, чем я, проходили через сложности. Например, Андре Агасси. Если сохранить огонь внутри себя, то надежда на возвращение останется", — цитирует Бушар Tennis World USA.