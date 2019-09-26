Раонич открыл секрет большого количества теннисных талантов в Канаде

Канадский теннисист Милош Раонич рассказал, какие системные перестановки в Канаде помогли воспитать таких молодых звёзд как Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов и Бьянка Андрееску.



«В 2006 году канадские власти заявили, что канадские тренеры и игроки нуждаются во внешней помощи. Результатом этого стало приглашение Луи Борфига, который в то время был главой французской федерации тенниса. Он возглавил национальный теннисный центр Канады.



Как только двери для внешней помощи были открыты ситуация начала меняться. Каждый талантливый игрок начал получать максимум для реализации своих возможностей.



Я бывал национальном центре и знаю, что в нём вырос Феликс Оже-Альяссим, Бьянка Андрееску и Денис Шаповалов. В тот или иной момент все канадские таланты оказывались в этом месте», — цитирует Раонича Tennis Head.



Напомним, Бьянка Андрееску в начале сентября стала чемпионкой Открытого чемпионата США. Это позволило ей стать пятой ракеткой мира.



Феликс Оже-Альяссим является 20-м номером рейтинга АТР, Денис Шаповалов — 34-м. Сам Раонич располагается на 25-й строчке.