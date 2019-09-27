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Ф. Лопес: Надаль не обязан обгонять Федерера по «Шлемам», чтобы войти в историю

Ф. Лопес: Надаль не обязан обгонять Федерера по «Шлемам», чтобы войти в историю
Теннис / ATP 0

38-летний испанский теннисист Фельсьяно Лопес поделился мыслями о соперничестве своего соотечественника Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера в борьбе за первое место по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

«Обгонит ли Надаль Федерера по «Шлемам»? Рафа не обязан быть игроком с наибольшим числом побед на турнирах «Большого шлема», чтобы войти в историю как один из лучших теннисистов всех времён. Я надеюсь, что он выиграет ещё много титулов. Рафа продемонстрировал и продолжает демонстрировать, что является настоящим явлением. До ухода Джоковича и Роджера нельзя угадать победителя этой борьбы. Всё будет зависеть от физического состояния каждого из них», — приводит слова Лопеса Marca.

Напомним, Надаля является 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». Испанец отстаёт от Федерера на один титул.

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