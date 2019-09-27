Россиянка Потапова победила на старте квалификации крупного турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Потапова (9) вышла во второй раунд квалификации турнира в Пекине (Китай). На старте отборочных соревнований она обыграла представительницу Австралии Астру Шарму со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
Следующей соперницей Потаповой будет победительница поединка Лорен Дэвис (США, 5) — Моника Никулеску (Румыния).
В квалификации также сыграет россиянка Анна Блинкова (6). В первом раунде она встретится с хозяйкой кортов Чжу Линь.
В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.
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