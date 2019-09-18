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Потапова проиграла во втором круге турнира в Сеуле

Потапова проиграла во втором круге турнира в Сеуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), проиграв представительнице Польши Магде Линетт, посеянной под четвёртым номером, со счётом 5:7, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Линетт поспорит с победительницей матча Маргарита Гаспарян (Россия, 7) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).

В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она одолела австралийку Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

Сеул. 2-й круг
18 сентября 2019, среда. 06:00 МСК
Анастасия Потапова
75
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 4  
7 		7 7  
         
Магда Линетт
48
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Потапова с победы стартовала на турнире в Сеуле
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Новости. Теннис
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