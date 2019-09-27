Азаренко снялась с турниров в Пекине и Тяньцзине

Экс первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко приняла решение пропустить соревнования азиатской серии в Пекине и Тяньцзине. Об этом сообщает Tennis.Life.



Причиной данного решения стала травма плеча, из-за которой она ранее снялась с соревнований в Ухане (Китай).



В настоящее время Виктория располагается на 47-й строчке рейтинга WTA. В 2019 году она не выигрывала на турнирах в одиночном разряде. При этом в активе Азаренко победу в текущем сезоне в Акапулько и Риме в парном разряде. В парном рейтинге она находится на 20-й строчке.



Действующая чемпионка соревнований в Пекине — датчанка Каролина Возняцки. Победительницей прошлогоднего турнира в Тяньцзине является представительница Франции Каролин Гарсия.