Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко обыграла Риске и во второй год подряд стала чемпионкой Уханя

Соболенко обыграла Риске и во второй год подряд стала чемпионкой Уханя
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории Premier в Ухане (Китай). В решающем матче соревнований она оказалась сильнее американки Элисон Риске — 6:3, 3:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Соболенко 18 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 10. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.

Для 21-летней представительницы Беларуси, которая является 14-й ракеткой мира этот трофей стал вторым в сезоне и четвёртым в карьере, если говорить об одиночном разряде. Ранее Арина побеждала в Шэньчжэне.

Кроме того, Соболенко сумела защитить чемпионский титул Ухани — в финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла эстонку Анетт Контавейт.

Ухань. Финал
28 сентября 2019, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
14
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 1
         
Элисон Риске
35
США
Элисон Риске
Э. Риске
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент