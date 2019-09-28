Соболенко обыграла Риске и во второй год подряд стала чемпионкой Уханя

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории Premier в Ухане (Китай). В решающем матче соревнований она оказалась сильнее американки Элисон Риске — 6:3, 3:6, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Соболенко 18 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 10. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.



Для 21-летней представительницы Беларуси, которая является 14-й ракеткой мира этот трофей стал вторым в сезоне и четвёртым в карьере, если говорить об одиночном разряде. Ранее Арина побеждала в Шэньчжэне.

Кроме того, Соболенко сумела защитить чемпионский титул Ухани — в финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла эстонку Анетт Контавейт.