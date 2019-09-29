Кузнецова впервые за три года проиграла сет со счётом 0:6

Победительница Открытого чемпионата Франции-2009, бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова (WC) со счётом 0:6 уступила первый сет матча с американкой Кристиной Макхэйл (Q) в стартовом поединке турнира категории Premier в Пекине (Китай).



34-летняя россиянка впервые с за три года не смогла выиграть ни одного гейма в сете. В последний раз она получала «баранку» во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) в 2015 году в поединке с Еленой Янкович из Сербии. Всего россиянка 24 раза проигрывала со счётом 0:6.



Кузнецова сумела взять второй сет – 6:1. В настоящее время теннисистки играют решающий третий сет. Счёт 1:0 в пользу американки.



Турнир в Пекине завершится 6 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,2.