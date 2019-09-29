Александрова успешно стартовала в Пекине и во втором круге сыграет с Халеп

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в первом круге турнира в Пекине. Она в трёх сетах взяла верх над американкой Бернардой Пера (Q) со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

Александрова выполнила 7 эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. В активе Пера 6 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 сделанных брейка.

Следующей соперницей россиянки на соревнованиях в Пекине станет румынка Симона Халеп, посеянная под шестым номером.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является представительница Дании Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.