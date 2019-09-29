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Александрова успешно стартовала в Пекине и во втором круге сыграет с Халеп

Александрова успешно стартовала в Пекине и во втором круге сыграет с Халеп
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в первом круге турнира в Пекине. Она в трёх сетах взяла верх над американкой Бернардой Пера (Q) со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

Александрова выполнила 7 эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. В активе Пера 6 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 сделанных брейка.

Следующей соперницей россиянки на соревнованиях в Пекине станет румынка Симона Халеп, посеянная под шестым номером.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является представительница Дании Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Латвии Анастасию Севастову — 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 1-й круг
29 сентября 2019, воскресенье. 12:25 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		2 4
         
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
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