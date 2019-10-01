Касаткина победила Соболенко и сыграет с Александровой на турнире в Пекине
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко, посеянную под 12-м номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.
Дарья ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Касаткина поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.
Пекин. Женщины. Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:2.
Петра Квитова (Чехия, 7) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:4.
Турнир в Пекине завершится 6 октября.
Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
45
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
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|6 5
14
Арина Соболенко
А. Соболенко
Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
1
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
37
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
46
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
7
Петра Квитова
П. Квитова
Павлюченкова проиграла Кенин в Пекине, совершив 10 двойных ошибок
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