Касаткина победила Соболенко и сыграет с Александровой на турнире в Пекине

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко, посеянную под 12-м номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Касаткина поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.

Пекин. Женщины. Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:2.

Петра Квитова (Чехия, 7) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:4.

Турнир в Пекине завершится 6 октября.