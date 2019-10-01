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Касаткина победила Соболенко и сыграет с Александровой на турнире в Пекине

Касаткина победила Соболенко и сыграет с Александровой на турнире в Пекине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко, посеянную под 12-м номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Касаткина поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.

Пекин. Женщины. Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:2.
Петра Квитова (Чехия, 7) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:4.

Турнир в Пекине завершится 6 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
Дарья Касаткина
45
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Арина Соболенко
14
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Юлия Путинцева
37
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Пекин (ж). 2-й круг
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
Кристина Младенович
46
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Петра Квитова
7
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Павлюченкова проиграла Кенин в Пекине, совершив 10 двойных ошибок
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