Касаткина впервые с мая и во второй раз в сезоне одержала две победы подряд
Российская теннисистка Дарья Касаткина, переживающая не самый лучший период в своей карьере, сумела пробиться в третий круг престижных соревнований в Пекине (Китай). В двух партиях она обыграла Арину Соболенко из Беларуси — 6:4, 7:6 (5).
Таким образом, уроженка Тольятти впервые с мая сумела выиграть в рамках WTA тура два матча подряд. Предыдущий раз ей такое удавалось на грунтовых соревнованиях в Риме (Италия). Три победы кряду в текущем сезоне 22-летней бывшей десятой ракетке мира не удалось добыть ни разу.
В настоящее время Касаткина является 45-й ракеткой мира. В 2019 году она провела 31 матча, в 12 из которых сумела добиться побед.
Следующей соперницей Дарья на турнире в Пекине станет первая ракетка России Екатерина Александрова.
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