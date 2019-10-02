Звонарёву будет тренировать действующий французский теннисист Робер

Французский теннисист Стефан Робер будет сотрудничать с российской теннисисткой Верой Звонарёвой.

По информации L'Equipe, 39-летний Робер не намерен полностью завершать игровую карьеру, однако собирается начать тренировать. Пока он готов поработать с 35-летней уроженкой Москвы.

На текущий момент Робер находится на 653-й строчке в рейтинге ATP. Звонарёва занимает 114-е место в рейтинге WTA.

Ранее Вера приняла участие в 10-километровом забеге на Московском марафоне.

Напомним, Звонарёва не выступала на Уимблдоне и US Open в нынешнем сезоне из-за травмы левого запястья. Она является финалисткой Открытого чемпионата США 2010 года в одиночном разряде, а также победительницей US Open в паре. На счету россиянки 12 побед на турнирах серии WTA. Наивысшим результатом Звонарёвой является вторая строчка мирового рейтинга в женском одиночном разряде, которую она занимала в 2010 году.