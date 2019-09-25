«Все бегут, и я бегу». Звонарёва приняла участие в Московском марафоне

Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала об участии в 10-километровом забеге на Московском марафоне.
«22 сентября, «десятка» на Московском марафоне! Все бегут, и я бегу. Люблю беговые события в России и уже не в первый раз бегаю на Московском марафоне. Пока «десятку», но в целях — пробежать и марафон», — написала Звонарёва в своём «инстаграме».
Напомним, россиянка не выступала на Уимблдоне и US Open в нынешнем сезоне из-за травмы левого запястья.
Россиянка является финалисткой Открытого чемпионата США 2010 года в одиночном разряде, а также победительницей US Open в паре. На счету Звонарёвой 12 побед на турнирах серии WTA. Наивысшим результатом россиянки является вторая строчка мирового рейтинга в женском одиночном разряде, которую она занимала в 2010 году.
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