Джокович с четвёртого матчбола победил 133-ю ракетку мира на турнире в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв хозяина кортов Го Соеду, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Первая ракетка мира 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Соеды, занимающего 133-ю строчку в рейтинге ATP, 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Новак победил с четвёртого матчбола.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 1 895 290 Джокович поспорит с победителем поединка Йосихито Нисиока (Япония) — Люка Пуй (Франция, 5).

Действующим чемпионом этого турнира является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале обыгравший японца Кея Нисикори. В этом году уроженец Москвы на турнире в Токио не выступает.