Стосур: после перелома руки я никогда больше не била по мячу как раньше

Австралийская теннисистка Саманта Стосур считает, что стрессовый перелом руки, полученный в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2017 серьёзно повлиял на её карьеру.



«Я не раз общалась с врачами и все говорили, что я перестала бить как раньше. Знаю, что травма серьёзно помешала мне — потребовалось много времени, чтобы снова доверять своим действиям на корте.



Даже сейчас, когда меня, вроде бы, уже ничего не беспокоит, когда я возвращаюсь на грунт, то сразу же начинаю чувствовать боль.



Лишь в последние несколько месяцев всё стало более-менее нормально. Жаль, ведь тогда, в 2017, я набрала хорошую форму и была действительно близка к своему лучшему теннису», — цитирует Стосур Федерация тенниса Австралии.