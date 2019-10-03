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Стосур: после перелома руки я никогда больше не била по мячу как раньше

Стосур: после перелома руки я никогда больше не била по мячу как раньше
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Саманта Стосур считает, что стрессовый перелом руки, полученный в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2017 серьёзно повлиял на её карьеру.

«Я не раз общалась с врачами и все говорили, что я перестала бить как раньше. Знаю, что травма серьёзно помешала мне — потребовалось много времени, чтобы снова доверять своим действиям на корте.

Даже сейчас, когда меня, вроде бы, уже ничего не беспокоит, когда я возвращаюсь на грунт, то сразу же начинаю чувствовать боль.

Лишь в последние несколько месяцев всё стало более-менее нормально. Жаль, ведь тогда, в 2017, я набрала хорошую форму и была действительно близка к своему лучшему теннису», — цитирует Стосур Федерация тенниса Австралии.

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