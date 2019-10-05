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«Ловлю последние лучи лета». Шарапова загорает на отдыхе в Италии

«Ловлю последние лучи лета». Шарапова загорает на отдыхе в Италии
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова, продолжающая восстанавливаться после очередной травмы в Италии, сумела найти немного времени на отдых.

Россиянка показала подписчикам, как она проводит время в свой выходной. «Ловлю последние лучи лета в Италии», — написала теннисистка.

Фотография доступна в «инстаграме» Марии Шараповой.

Напомним, россиянка приняла решение отказаться от выступления на соревнованиях в Линце. Причиной такого решения стали проблемы с плечом.

В настоящее время Шарапова является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь трижды.

Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.

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