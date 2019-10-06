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Павлюченкова сыграет с Бертенс, Гаспарян – с Гёргес на старте турнира в Линце

Павлюченкова сыграет с Бертенс, Гаспарян – с Гёргес на старте турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории International, который пройдёт в Линце (Австрия) с 7 по 13 октября.

Соперниц по первому кругу соревнований узнали четыре представительницы России. Анастасия Павлюченкова по итогам жеребьёвки попала на первую сеянную турнира Кики Бертенс из Нидерландов, которая получила приглашение организаторов после снятия чешской теннисистки Петры Квитовой.

Маргарите Гаспарян в соперницы досталась немка Юлия Гёргес, посеянная под пятым номером. Анна Блинкова начнёт соревнования поединком с украинкой Катериной Козловой, а восьмая ракетка турнира Екатерина Александрова встретится с Кристиной Плишковой из Чехии.

В основной сетке может выступить ещё одна теннисистка из России – Людмила Самсонова. Для этого ей необходимо преодолеть квалификацию.

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