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Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP

Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 7 октября россиянин Андрей Рублёв поднялся на 33-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 7 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 365.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3040.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

33 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1261.

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