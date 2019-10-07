Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 7 октября россиянин Андрей Рублёв поднялся на 33-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 7 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 365.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3040.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

…

33 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1261.