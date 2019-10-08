Дементьева: даже не верится, что Кубку Кремля 30 лет, — мы все здесь начинали
Бывшая российская теннисистка, двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Елена Дементьева прокомментировала тот факт, что грядущий «ВТБ Кубок Кремля» будет проводиться в 30-й раз в истории.
«Дата серьёзная. Даже не верится, что турниру 30 лет. Он любимый, домашний, долгое время был единственным в России. Это самое тёплое воспоминание юности, мы все начинали на этом турнире.
Основным показателем качества турнира является то, что игроки сюда возвращаются. Например, Серена Уильямс приезжала сюда уже в звёздном статусе», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Напомним, действующей чемпионкой Кубка Кремля является россиянка Дарья Касаткина. Чемпионом турнира в мужском разряде в 2018 году стал Карен Хачанов.
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