Гаспарян проиграла Гёргес в первом круге соревнований в Линце
Российской теннисистке Маргарите Гаспарян не удалось пройти во второй раунд турнира в Линце (Австрия). На старте соревнований 25-летняя уроженка Москвы в двух сетах уступила немке Юлии Гёргес, посеянной под пятым номером, со счётом 4:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.
Гаспарян не подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. Её визави выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.
Следующей соперницей Гёргес станет соотечественница Андреа Петкович.
В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой. В этом сезоне соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 13 октября.
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