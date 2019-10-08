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Гаспарян проиграла Гёргес в первом круге соревнований в Линце

Гаспарян проиграла Гёргес в первом круге соревнований в Линце
Теннис / WTA 0

Российской теннисистке Маргарите Гаспарян не удалось пройти во второй раунд турнира в Линце (Австрия). На старте соревнований 25-летняя уроженка Москвы в двух сетах уступила немке Юлии Гёргес, посеянной под пятым номером, со счётом 4:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.

Гаспарян не подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. Её визави выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

Следующей соперницей Гёргес станет соотечественница Андреа Петкович.

В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой. В этом сезоне соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 13 октября.

Линц. 1-й круг
08 октября 2019, вторник. 16:20 МСК
Маргарита Гаспарян
78
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Юлия Гёргес
27
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
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