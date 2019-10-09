Хачанов легко пробился в третий круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Фоньини

Российский теннисист Карен Хачанов (7) не испытал серьёзных проблем в матче второго раунда соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету Хачанова 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка из 5. Его соперник отметился 6 подачами навылет. Фритц не имел возможности взять подачу российского теннисиста.



Следующим соперником второй ракетки России станет итальянец Фабио Фоньини, который ранее обыграл британца Энди Маррея.



Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.