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Хачанов проиграл Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Хачанов проиграл Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под седьмым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Италии Фабио Фоньини (10) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Хачанов 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Фоньини поспорит с победителем поединка Даниил Медведев (Россия, 3) — Вашек Поспишил (Канада, Q).

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича со счётом 6:3, 6:4.

Шанхай. 3-й круг
10 октября 2019, четверг. 07:30 МСК
Фабио Фоньини
12
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Хачанов легко пробился в третий круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Фоньини
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