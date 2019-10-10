Хачанов проиграл Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под седьмым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Италии Фабио Фоньини (10) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.
Хачанов 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Фоньини поспорит с победителем поединка Даниил Медведев (Россия, 3) — Вашек Поспишил (Канада, Q).
Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича со счётом 6:3, 6:4.
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