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Первая ракетка мира Барти удостоена самой престижной спортивной премии Австралии

Первая ракетка мира Барти удостоена самой престижной спортивной премии Австралии
Теннис / WTA 0

В Австралии подвели итоги голосования премии The Don, которая присуждается спортсменам Зелёного континента за самое вдохновляющее достижение года.

Обладательницей награды стала первая ракетка мира Эшли Барти. За премию с ней боролись восемь спортсменок. Барти стала первой теннисисткой в истории, удостоенной этой награды. The Don – самая престижная спортивная премия страны.

Фото доступно в «твиттере» Sport Aus HallofFame.

Награда была учреждена в 1998 году Залом славы спорта Австралии. Она названа в честь легенды крикета сэра Дональда Брэдмана.

В нынешнем сезоне Барти одержала победу на трёх турнирах, включая Открытый чемпионат Франции, в финале которого она разгромила представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:3.

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