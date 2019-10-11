Россиянка Вихлянцева назвала самую неудобную соперницу в женском туре

Россиянка Наталья Вихлянцева рассказала, как оценивает для себя нынешний сезон. На текущий момент теннисистка занимает 92-е место в рейтинге WTA.

«Сезон, в принципе, хороший. Конечно, были подъёмы и спады. Трудно держать такой уровень, чтобы всегда всё было хорошо и подряд были одни победы на протяжении всего сезона. Мне нравится, как идёт мой сезон, остаётся всего пару турниров, на которых хочется выложиться на все сто процентов и оставить все свои силы. Потому что потом уже будешь готовиться к следующему сезону.

Что ожидаю от «ВТБ Кубка Кремля» в 2019 году? Никогда не знаешь, как сложится турнир. Когда я приехала на «ВТБ Кубок Кремля» в 2017 году, я была одной из последних, кто попал в основную сетку. Играла матч за матчем и всё сложилось. В прошлом году мне пришлось проходить квалификацию – три сложных матча, но в первом круге в упорной борьбе проиграла Ализе Корне. Сложно загадывать. Всё должно совпасть: ты должен быть в хорошей форме, важен элемент спортивного везения, отличные условия и хорошее настроение. А потом уже надо добавить от себя и смотреть на результат.

Для меня самый неудобный соперник – это Юлия Гёргес, мне никак не удается найти ключик к её игре. В этот раз на US Open я была близка к победе, даже был матчбол, но не получилось выиграть", — цитирует Вихлянцеву пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».