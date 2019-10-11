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Российские теннисистки узнали соперниц в квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

Российские теннисистки узнали соперниц в квалификации «ВТБ Кубка Кремля»
Теннис / WTA 0

Сегодня, 11 октября, состоялась жеребьёвка квалификационного турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Как сообщает пресс-служба соревнований, лидер посева эстонка Кайя Канепи в первом круге померится силами с 18-летней обладательницей уайлд-кард россиянкой Владой Коваль, уже имеющей опыт выступлений за сборную страны в Кубке Федерации. Вторая сеяная отборочного турнира россиянка Виталия Дьяченко за выход во второй круг поспорит с представительницей Болгарии Изабеллой Шиниковой.

​​​​​​​Любопытным будет противостояние россиянки Варвары Флинк и американки Бетанни Маттек-Сандс, бывшей 30-й ракетки мира. В первом круге на кортах ледового дворца «Крылатское» состоятся сразу два российских дерби: Камилла Рахимова сыграет с Людмилой Самсоновой, а Оксана Селехметьева — с Полиной Кудерметовой.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в Москве с 12 по 20 октября.

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