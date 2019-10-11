15-летняя Кори Гауфф впервые в карьере победила игрока из топ-10 рейтинга WTA
Американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал соревнований уровня WTA. В четвертьфинальном матче соревнований в Линце (Австрия) она в двух партиях обыграла первую сеяную из Нидерландов Кики Бертенс — 7:6 (7:1), 6:4.
Помимо дебютного полуфинала Гауфф отметилась и первой в карьере победой над представительницей топ-10 рейтинга WTA. Её следующей соперницей станет представительница Германии Андреа Петкович. В параллельном полуфинале первая ракетка России Екатерина Александрова померяется силами с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко.
Напомним, теннисному миру Гауфф стала известна на Уимблдоне, где она пробилась в четвёртый круг, обыграв у себя на пути титулованную Винус Уильямс.
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