15-летняя Кори Гауфф впервые в карьере победила игрока из топ-10 рейтинга WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал соревнований уровня WTA. В четвертьфинальном матче соревнований в Линце (Австрия) она в двух партиях обыграла первую сеяную из Нидерландов Кики Бертенс — 7:6 (7:1), 6:4.



Помимо дебютного полуфинала Гауфф отметилась и первой в карьере победой над представительницей топ-10 рейтинга WTA. Её следующей соперницей станет представительница Германии Андреа Петкович. В параллельном полуфинале первая ракетка России Екатерина Александрова померяется силами с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко.



Напомним, теннисному миру Гауфф стала известна на Уимблдоне, где она пробилась в четвёртый круг, обыграв у себя на пути титулованную Винус Уильямс.