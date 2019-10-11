Александрова: устала побеждать в трёх сетах, поэтому сегодня выиграла в двух

Первая ракетка России Екатерина Александрова прокомментировала свою победу над француженкой Кристиной Младенович в четвертьфинальном матче соревнований категории International в Линце (Австрия) со счётом 6:2, 6:4.
«Всегда здорово иметь счастливый для тебя турнир в туре. Для меня это Линц — я люблю этот город, люблю играть здесь, люблю всё. И конечно же я счастлива пробиться в полуфинал.
Сегодняшний матч? Я просто устала играть трёхсетовики, поэтому решила завершить всё в двух», — цитирует Александрову официальный сайт WTA.
За выход в финал соревнований в Линце Екатерина поборется с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над Александровой. В этом сезоне соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 13 октября.
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