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Александрова: устала побеждать в трёх сетах, поэтому сегодня выиграла в двух

Александрова: устала побеждать в трёх сетах, поэтому сегодня выиграла в двух
Теннис / WTA 0

Первая ракетка России Екатерина Александрова прокомментировала свою победу над француженкой Кристиной Младенович в четвертьфинальном матче соревнований категории International в Линце (Австрия) со счётом 6:2, 6:4.

«Всегда здорово иметь счастливый для тебя турнир в туре. Для меня это Линц — я люблю этот город, люблю играть здесь, люблю всё. И конечно же я счастлива пробиться в полуфинал.

Сегодняшний матч? Я просто устала играть трёхсетовики, поэтому решила завершить всё в двух», — цитирует Александрову официальный сайт WTA.

За выход в финал соревнований в Линце Екатерина поборется с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над Александровой. В этом сезоне соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 13 октября.

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