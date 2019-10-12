Кудерметова уступила в полуфинальном матче соревнований в Тяньцзине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в решающий матч турнира категории International в Тяньцзине (Китай). В двух партиях она уступила британке Хитер Уотсон — 1:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Кудерметовой 5 эйсов. Двойными ошибками россиянка не отличилась. Также не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх имевшихся. У Уотсон — 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За главный трофей соревнований теннисистка из Великобритании поборется с теннисисткой из Швеции Ребеккой Петерсон. Сегодня она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 0:6, 6:4, 7:5.
В 2018 году чемпионкой турнира в Тяньцзине стала француженка Каролин Гарсия. В финале она переиграла чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.
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