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Кудерметова уступила в полуфинальном матче соревнований в Тяньцзине

Кудерметова уступила в полуфинальном матче соревнований в Тяньцзине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в решающий матч турнира категории International в Тяньцзине (Китай). В двух партиях она уступила британке Хитер Уотсон — 1:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Кудерметовой 5 эйсов. Двойными ошибками россиянка не отличилась. Также не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх имевшихся. У Уотсон — 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За главный трофей соревнований теннисистка из Великобритании поборется с теннисисткой из Швеции Ребеккой Петерсон. Сегодня она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 0:6, 6:4, 7:5.

В 2018 году чемпионкой турнира в Тяньцзине стала француженка Каролин Гарсия. В финале она переиграла чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Тяньцзинь. 1/2 финала
12 октября 2019, суббота. 07:45 МСК
Вероника Кудерметова
45
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Хитер Уотсон
125
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Тяньцзинь. 1/2 финала
12 октября 2019, суббота. 06:00 МСК
Онс Жабер
61
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
0 		6 7
         
Ребекка Петерсон
59
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
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