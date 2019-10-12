15-летняя Гауфф вышла в финал турнира в Линце, где может сыграть с Александровой

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере пробилась в финал соревнований категории WTA. В матче 1/2 финала турнира в Линце (Австрия) она обыграла представительницу Германии Андреа Петкович — 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Кори дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



Напомним, вчера Гауфф впервые в карьере обыграла теннисистку, представляющую топ-10 мирового рейтинга. В двух партиях она оказалась сильнее Кики Бертенс из Нидерландов — 7:6 (7:1), 6:4.



За главный трофей соревнования юная теннисистка поспорит с победительницей матч Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия). Интересно, что в основную сетку Гауфф попала лишь в качестве «лаки-лузера» после поражения в квалификации.



В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи.