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15-летняя Гауфф вышла в финал турнира в Линце, где может сыграть с Александровой

15-летняя Гауфф вышла в финал турнира в Линце, где может сыграть с Александровой
Теннис / WTA 0

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере пробилась в финал соревнований категории WTA. В матче 1/2 финала турнира в Линце (Австрия) она обыграла представительницу Германии Андреа Петкович — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Кори дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Напомним, вчера Гауфф впервые в карьере обыграла теннисистку, представляющую топ-10 мирового рейтинга. В двух партиях она оказалась сильнее Кики Бертенс из Нидерландов — 7:6 (7:1), 6:4.

За главный трофей соревнования юная теннисистка поспорит с победительницей матч Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия). Интересно, что в основную сетку Гауфф попала лишь в качестве «лаки-лузера» после поражения в квалификации.

В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи.

Линц. 1/2 финала
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Кори Гауфф
110
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Андреа Петкович
75
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
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