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Зверев: Медведев — лучший игрок мира прямо сейчас

Зверев: Медведев — лучший игрок мира прямо сейчас
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев (5), обыгравший в полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае (Китай) 11-го сеяного соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:4, поделился мыслями о будущем сопернике по решающему поединку – четвёртой ракетке мира россиянине Данииле Медведеве.

«Он играет фантастически. Шесть выходов в финал подряд. Финалист Открытого чемпионата США, победитель турнира в Цинциннати, так что он, вероятно, лучший игрок мира прямо сейчас. Надеюсь, завтра получится хороший матч», — отметил Зверев в интервью ATP Tour.

Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлогоднем финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

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