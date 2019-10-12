Зверев: Медведев — лучший игрок мира прямо сейчас

Немецкий теннисист Александр Зверев (5), обыгравший в полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае (Китай) 11-го сеяного соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:4, поделился мыслями о будущем сопернике по решающему поединку – четвёртой ракетке мира россиянине Данииле Медведеве.
«Он играет фантастически. Шесть выходов в финал подряд. Финалист Открытого чемпионата США, победитель турнира в Цинциннати, так что он, вероятно, лучший игрок мира прямо сейчас. Надеюсь, завтра получится хороший матч», — отметил Зверев в интервью ATP Tour.
Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.
Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлогоднем финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.
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