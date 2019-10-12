«Это законно или нет?» Уникальный удар Дж. Маррея на «Мастерсе» в Шанхае. Видео

Эффектный эпизод произошёл во время матча Мате Павич (Хорватия)/Бруно Суарес (Бразилия) — Джейми Маррей (Великобритания)/Нил Скупски (Великобритания) в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) в парном разряде.
При счёте 1:3 и 30:40 Маррей выполнил мощную подачу. Соперник с трудом справился с приёмом: мяч полетел по высокой траектории и опустился в нескольких сантиметрах от сетки на половине корта британцев. Маррей мог спокойно выполнить удар в незащищённый угол, но вместо этого придумал другое решение. Он отправил мяч вдоль сетки, придав ему такое вращение, что после отскока от корта тот отлетел на половину площадки британцев.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV, написавшем об этом розыгрыше: «Это законно или нет?».
Маррей и Скупски уступили со счётом 5:7, 4:6.
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