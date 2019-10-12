Маррей – о возвращении после операции: удивлён, как гладко всё прошло

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей, пытающийся вернуться на прежний уровень после перенесённой операции на бедре, поделился впечатлениями от своего состояния на прошедших турнирах категории ATP.



«Я удивлён, как гладко всё прошло. Два года у меня были сильные боли после каждого матча. Сейчас провожу встречу и у меня болит тело, спина, чувствуется усталость в мышцах и всё такое, но с бедром всё в порядке, и я уже не могу вспомнить то, что ощущал раньше.



Было тяжело, но я предполагал, что меня ждёт довольно ухабистая дорога, потому что раньше в теннисе такого не было. Знаю, после того, что я сумел сделать, мы увидим, что всё больше спортсменов будут проводить эту операцию и возвращаться на соревнования, потому что нет никаких причин, по которым им это не удастся», — приводит слова Маррея Tennis 365.



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