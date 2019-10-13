Тарпищев: сейчас Медведев — лучший теннисист в мире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Шанхае (Китай), в котором россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.

«Даниил реально играет интереснее, чем Зверев. Но самый большой вопрос для предстоящего матча — стабильность первой подачи. У Зверева в последних встречах в этом плане наблюдалась стабильность, которая позволяла держать розыгрыши на своей подаче. А по игре, если розыгрыши будут затягиваться, преимущество будет на стороне Даниила. Если розыгрыши будут затягиваться на подаче Дани, то наш теннисист выиграет.

Сейчас Даниил – лучший теннисист в мире. И даже если говорить о рейтинге, то показатели Даниила за последние шесть турниров, включая Открытый чемпионат США, показывают, что он лучший в мире. Я удивляюсь, как Даня держится, учитывая полученную нагрузку. Эмоциональный фон у него хороший, за счёт этого он восстанавливается. Но я считаю, что Медведев не до конца сформировался физически, он ещё прибавит», – цитирует Тарпищева РИА «Новости».