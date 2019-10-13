С. Уильямс заявлена на форум Forbes, проходящий одновременно с Итоговым турниром
Американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в форуме журнала Forbes, который состоится с 27 по 30 октября в Детройте. Это мероприятие пройдёт параллельно с Итоговым турниром WTA в Шэньчжэне (Китай).
На текущий момент Уильямс находится на восьмой строчке в чемпионской гонке WTA и сохраняет шансы выступить на турнире. Если Серена квалифицируется и у неё не будет травмы, то, по правилам WTA, она не сможет отказаться от участия в соревнованиях. Последний раз Уильямс выступала на Итоговом турнире пять лет назад.
Напомним, на US Open 2019 Серена пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.
В 2018 году победу на Итоговом турнире WTA одержала украинка Элина Свитолина.
С. Уильямс: закончу карьеру через 20 лет, не раньше
- 13 октября 2019
-
17:49
-
17:18
-
16:58
-
16:38
-
15:03
-
14:43
-
13:45
-
13:30
-
12:59
-
10:58
-
10:50
-
09:17
-
00:37
- 12 октября 2019
-
23:46
-
23:00
-
22:24
-
22:12
-
21:25
-
20:56
-
20:29
-
20:12
-
20:02
-
19:37
-
19:27
-
18:56
-
18:02
-
17:49
-
17:29
-
17:11
-
16:41
-
16:23
-
15:26
-
15:26
-
15:18
-
14:24
Партнерский контент