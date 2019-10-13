С. Уильямс заявлена на форум Forbes, проходящий одновременно с Итоговым турниром

Американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в форуме журнала Forbes, который состоится с 27 по 30 октября в Детройте. Это мероприятие пройдёт параллельно с Итоговым турниром WTA в Шэньчжэне (Китай).

На текущий момент Уильямс находится на восьмой строчке в чемпионской гонке WTA и сохраняет шансы выступить на турнире. Если Серена квалифицируется и у неё не будет травмы, то, по правилам WTA, она не сможет отказаться от участия в соревнованиях. Последний раз Уильямс выступала на Итоговом турнире пять лет назад.

Напомним, на US Open 2019 Серена пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.

В 2018 году победу на Итоговом турнире WTA одержала украинка Элина Свитолина.