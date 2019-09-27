С. Уильямс: закончу карьеру через 20 лет, не раньше

38-летняя американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос, когда она планирует завершить карьеру.

«Я планирую закончить карьеру через 20 лет, не раньше», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

В 2010 году Серена в интервью после победы на Уимблдоне была уверена, что до 38 лет играть не будет: «До 38? Если вдруг ещё буду выступать, я попрошу вас лично взять и увести меня с корта. Нет шансов, что я продолжу играть в 38 лет».

Патрик Муратоглу, тренер Уильямс-младшей, ранее выразил уверенность в том, что 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» по силам выступать и после 40 лет.

Серена является девятой ракеткой мира. На минувшем Открытом чемпионате США она пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.

Муратоглу: Серена сможет играть и после 40

С. Уильямс: от попкорна мой зад становится больше