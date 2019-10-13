Гауфф — самая молодая победительница турнира WTA за 15 лет

15-летняя Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир WTA с 2004 года, когда победительницей турнира в Ванкувере стала чешка Николь Вайдишова. Вайдишовой на тот момент было 15 лет, 3 месяца и 24 дня. Гауфф, родившейся 13 марта того самого 2004 года, 15 лет и 7 месяцев.

В финале турнира категории International в Линце Гауфф, выступавшая в качестве лаки лузера, нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В ходе соревнований Гауфф нанесла поражение первой ракетке турнира голландке Кики Бертенс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, со счётом 7:6, 6:4.

В июле 2019 года Гауф стала самой молодой теннисисткой за последние 23 года, вышедшей в 3-й круг Уимблдонского турнира.