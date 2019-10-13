Медведев: шесть финалов подряд — нечто неистовое, но я работаю ради этого

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на «Мастерсе» в Шанхае. В финале он обыграл Александра Зверева из Германии — 6:4, 6:1.

«Невероятно! Шанхай — один из самых престижных «Мастерсов» в Туре. За последние 10 лет его выигрывали только три теннисиста, так что это особенное чувство — знать, что и моя фотография будет в галерее победителей в течение многих лет.

Все говорят, что нужны новые игроки, что-то новенькое. Это я и делаю. Победы не праздную, я спокоен, так как просто сделал свою работу.

Шесть финалов подряд? Не поверил бы, если бы кто-то сказал мне об этом несколько месяцев назад. Это нечто неистовое, что я совершил, но я работаю ради этого. Надеюсь, что сделаю гораздо больше", — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

Медведев объяснил, почему стал обыгрывать тех, кому ранее постоянно уступал, например Зверева.

«Думаю, я просто стал лучше, чем был, когда играл с Александром предыдущие четыре раза. То же самое было против Чорича. Перед финалом в Санкт-Петербурге я сильно нервничал, потому что проиграл ему четыре матча. Думаю, что стал лучше, чем был в начале года, поэтому и результаты изменились», — сказал Даниил.