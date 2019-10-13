Зверев — о первом поражении от Медведева: сейчас он другой игрок
Теннисист из Германии Александр Зверев объяснил, почему не сумел в пятый раз в карьере обыграть россиянина Даниила Медведева. Зверев, ранее одержавший четыре победы над Медведевым, уступил россиянину в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае со счётом 4:6, 1:6.
«Сейчас он другой игрок. Нельзя сравнивать. Я чувствую, что играю хорошо. Понимаю, что снова нахожусь на самом правильном пути. Но очевидно, что мне потребуется совершенствоваться в течение более длительного периода. Я добрался до финала «Мастерса», и очень рад этому», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.
Зверев не лучшим образом начал сезон, но благодаря выходу в шестой в карьере финал «Мастерса» забронировал себе место на Итоговом турнире АТР.
Медведев в двух сетах обыграл А. Зверева и победил на «Мастерсе» в Шанхае
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