Медведев повторил достижение Надаля, Федерера, Джоковича и Маррея

Четвёртая ракетка России Даниил Медведев, выиграв престижные соревнования категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), стал седьмым действующим теннисистом, которому удалось выиграть не менее одного трофея категории АТР 1000 в карьере.



Ранее данного достижения добились Жо-Вильфрид Цонга (2 трофея), Александр Зверев (3), Энди Маррей (14), Роджер Федерер (28), Новак Джокович (33) и Рафаэль Надаль (35).



Оба выигранные «Мастерса» Медведева уложились в последние два месяца. В августе он стал чемпионом соревнований в Цинциннати (США).



В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира. В чемпионской гонке после успеха в Шанхае он обошёл 38-летнего Роджера Федерера из Швейцарии.

Медведев выиграл четвёртый титул в 2019 году, догнав лидеров