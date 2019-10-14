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Медведев повторил достижение Надаля, Федерера, Джоковича и Маррея

Медведев повторил достижение Надаля, Федерера, Джоковича и Маррея
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка России Даниил Медведев, выиграв престижные соревнования категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), стал седьмым действующим теннисистом, которому удалось выиграть не менее одного трофея категории АТР 1000 в карьере.

Ранее данного достижения добились Жо-Вильфрид Цонга (2 трофея), Александр Зверев (3), Энди Маррей (14), Роджер Федерер (28), Новак Джокович (33) и Рафаэль Надаль (35).

Оба выигранные «Мастерса» Медведева уложились в последние два месяца. В августе он стал чемпионом соревнований в Цинциннати (США).

В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира. В чемпионской гонке после успеха в Шанхае он обошёл 38-летнего Роджера Федерера из Швейцарии.

Медведев выиграл четвёртый титул в 2019 году, догнав лидеров
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