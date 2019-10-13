Медведев выиграл четвёртый титул в 2019 году, догнав лидеров

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче уроженец Москвы нанёс поражение немцу Александру Звереву со счётом 6:4, 6:1.

Медведев впервые обыграл Зверева. Ранее теннисисты встречались четыре раза и россиянин всё время проигрывал.

Даниил выиграл второй «Мастерс» в карьере и подряд (первая победа была в Цинциннати). До Медведева лишь испанцу Рафаэлю Надалю удалось победить в двух «Мастерсах» в 2019 году.

В нынешнем сезоне Медведев завоевал четвёртый титул в сезоне и сравнялся по этому показателю с Надалем, сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом. Всего в активе Даниила стало семь выигранных турниров.

После US Open Медведев победил во всех 18 проведённых сетах. В матче со Зверевым уроженец Москвы восьмой раз в этом году обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга ATP.