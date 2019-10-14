Свитолина прокомментировала квалификацию на Итоговый турнир WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после того, как гарантировала себе участие в Итоговом чемпионате WTA.



«WTA Finals занимает в моём сердце особое место, поскольку именно здесь я выиграла свой самый большой трофей в карьере. Я очень рада в третий раз в карьере сыграть на Итоговом», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.



Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале она победила представительницу США Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.



В нынешнем сезоне Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Большого шлема» (Уимблдон и US Open). В рейтинге WTA Элина, не завоевавшая в сезоне ни одного титула, занимает четвёртую строчку.

Украинка Свитолина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA