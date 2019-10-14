Украинка Свитолина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября, сообщает официальный сайт тура. Уроженка Одессы стала седьмой участницей престижных соревнований.

Ранее на Итоговый чемпионат попали австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и японка Наоми Осака.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

В нынешнем сезоне Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Большого шлема» (Уимблдон и US Open). В рейтинге WTA Элина, не завоевавшая в сезоне ни одного титула, занимает четвёртую строчку.

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