Украинка Свитолина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября, сообщает официальный сайт тура. Уроженка Одессы стала седьмой участницей престижных соревнований.
Ранее на Итоговый чемпионат попали австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и японка Наоми Осака.
Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
В нынешнем сезоне Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Большого шлема» (Уимблдон и US Open). В рейтинге WTA Элина, не завоевавшая в сезоне ни одного титула, занимает четвёртую строчку.
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