Севастова обыграла Саснович на старте Кубка Кремля
Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова (6) одержала победу в матче первого раунда турнира «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях она оказалась сильнее представительницы Беларуси Александры Саснович — 6:1, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. На счету Севастовой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Саснович отметилась 3 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 2 брейками.
Следующей соперницей Севастовой станет победительница пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Кристина Младенович (Франция).
Действующей чемпионкой Кубка Кремля является первая ракетка России Дарья Касаткина. В прошлогоднем финале она обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 7:6, 6:4.
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