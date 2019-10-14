Бывшая девятая ракетка мира объяснила, почему женский теннис лучше мужского

Бывшая девятая ракетка мира, немецкая теннисистка Андреа Петкович выразила уверенность, что женский теннис лучше мужского. В рейтинге WTA она занимает 75-ю строчку.

«Думаю, женский теннис лучше мужского. У нас есть звёзды в каждом поколении. Осаке 21, Андрееску почти тинейджер. Есть и поколение постарше: Серена Уильямс, Шарапова, Квитова.

В мужском теннисе есть только Федерер, Надаль, Джокович. Они из одного поколения, только Федерер немного старше. Они закончат карьеры в одно время. ATP опирается на этих топ-звёзд. Да, это мировые звёзды, которые вошли в поп-культуру. Но об Осаке можно сказать то же самое. В Азии и Америке она очень популярна», — приводит слова Петкович Standrard.

За карьеру Андреа выиграла шесть турниров WTA.